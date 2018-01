Zevende zwaarste storm sinds eerste meting

De storm van donderdag was een van de zwaarste die ooit in Nederland is gemeten. Sinds de eerste meting in 1901 waren er slechts zes hevigere stormen.

De storm bereikte zijn hoogtepunt bij Hoek van Holland. Daar werd een uurgemiddelde van windkracht 11 gemeten, ofwel zeer zware storm. Vanaf windkracht 12 wordt gesproken van orkaankracht.

In de kustplaats werden ook de zwaarste windstoten geregistreerd, met als hoogtepunt een rukwind van 143 kilometer per uur. De laatste keer dat er hardere windstoten werden gemeten aan zee was in 2013.

Voor het binnenland was de storm de zwaarste sinds 18 januari 2007. In Volkel, het oosten van Noord-Brabant, werd windkracht 9 gemeten. Daar werd ook een windstoot gemeten van 123 km/uur en in De Bilt een van 122 km/uur. Voor deze stations waren dit de zwaarste windstoten sinds 1990, toen de zwaarste storm ooit gemeten door het land raasde.

Er werd voor het gehele land code rood afgekondigd, vooral vanwege de harde rukwinden. Inmiddels is de wind afgezwakt en geldt in heel Nederland code geel.