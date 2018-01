50PLUS verdedigt pensioenplan

50PLUS verdedigt woensdag in de Tweede Kamer haar plan tegen mogelijke kortingen op pensioenen. 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen wil met een wet voorkomen dat (toekomstige) gepensioneerden ,,onnodig” moeten inleveren.

50PLUS vindt dat er de komende jaren een uitzondering kan worden gemaakt op de strenge regels voor pensioenfondsen. Het gaat om de zogenoemde rekenrente, die wordt gebruikt om te berekenen of de fondsen ook in de toekomst genoeg geld in de pot hebben. Omdat die rente nu laag is, moeten fondsen zich kunstmatig arm rekenen. Dat kan ertoe leiden dat zij uitkeringen moeten verlagen. 50PLUS noemt dit een absurde ontwikkeling.

De partij wil dat de fondsen maximaal vijf jaar met een hogere rente mogen rekenen, zodat korten niet nodig is. Door de alternatieve rekenwijze kunnen fondsen de pensioenen ook weer aanpassen aan de gestegen lonen en prijzen (indexatie).

Regeringspartijen vrezen dat jongere generaties de dupe worden van het 50PLUS-plan. Het pensioen van jongeren kan 30 procent lager uitvallen, aldus het Centraal Planbureau. Er kan nu meer worden uitgekeerd, maar de werkelijke financiƫle positie van de pensioenfondsen verbetert niet.