Dit zijn dé modetrends voor 2018

Crocs schoenen met plateauzolen, my little pony op je trui en gympen van Adidas met een ov-jaarkaart in de flap van de schoen; het is allemaal mogelijk dit jaar. Trendanalist Christine Boland observeert al dertig jaar de tijdgeest en de daarbij behorende trends. “Mode is bij uitstek een uiting van de tijdgeest.”

Het klinkt paradoxaal, maar Christine vermijdt liever het woord trend. “We leven in een continu veranderende tijd. Niks is meer nieuw en alles gaat zoveel sneller. Het woord trend is aan inflatie onderhevig. Je moet eerst de tijdgeest begrijpen, voordat je kunt aangeven wat we kunnen verwachten. Ik heb het liever over de dialoog in design.

Wat valt Christine op aan de huidige tijdgeest? “We zitten in een tijd van enorme paradoxen. Aan de ene kant komt er letterlijk een tsunami met technische vernieuwingen op ons af. Het oude systeem is aan het verbrokkelen, waardoor niets meer zeker voelt. Dit roept weerstand en angst op. Het nieuwe systeem wat hiervoor in de plaats komt, is naadloos, waarin grenzen in elkaar overgaan.”

Een mooi voorbeeld hiervan is de Adidas-schoen waar een ov-jaarkaart in de flap van de schoen zit. “Alles vloeit in elkaar over.”

De huidige paradoxen zijn terug te zien in wat we dit jaar gaan aantrekken. Wat zijn volgens Christine de belangrijkste modetrends?

De modetrends:

More is more

“We maken een systemische crisis door met alle uitdagingen van dien. Het wereldnieuws wordt gedomineerd door spanningen, onverdraagzaamheid en ongelijke verdeling van welvaart en grondstoffen. Het antwoord in design language op deze zorgelijke realiteit is more is more: schoenen met studs, bloemenstoffen waar iets op geborduurd is, prints, pailletten, franje, borduursels, en dan alles door elkaar.”

“Geïnspireerd door #metoo en Hilary Clinton die tijdens de verkiezingen altijd strak in pak verscheen, zie je in de mode een sterk vrouwbeeld ontstaan. Dit is een vrouw die zich thuis voelt in een tijd waarin gelijkheid hoog op de agenda staat. Dit vertaalt zich in pakken met een vrouwelijk silhouette; mannenpakken voor vrouwen, in veel kleuren te verkrijgen.”

“Je ziet steeds meer dat we op moeten passen dat we de aarde niet aan het op consumeren zijn. Dit is terug te zien in de mode, waarin van afval nieuwe dingen worden gemaakt. Dit vertaalt zich in recyclede kleding, zoals leer van druivenpitten en hergebruikte garens. De uitstraling is luxe, maar het materiaal kan van brandnetels, klei of plastic uit de oceaan zijn.”

Sprookjesachtig optimisme en onschuld

“In deze tijd die zo complex en veeleisend is, hebben met name jonge mensen behoefte aan extreem sprookjesachtige mode, zoals truien met eenhoorns of My Little Pony. Het moet vooral ook simpel zijn, met veel roze, geel, mint en lila. Hier vallen ook de crocs schoenen onder met plateauzolen.”

“Wit is belangrijk, de kleur van hoop en vrede. Ook zie je veel roze, dat blijft, en geel gaan we steeds meer zien. Nu is dat nog amber en oker, in de zomer wordt dat feller en frisser. Er wordt gespeeld met contrasten, dus roze en oranje, gekleurde metallic met wit linnen en satijn met leer.”

