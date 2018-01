‘Goede hoop’ op sporen in vluchtauto Amsterdam

De Amsterdamse recherche heeft ,,goede hoop” dat de auto die is gebruikt door de daders van de dodelijke schietpartij in een Amsterdams buurthuis bruikbare sporen bevat. Dat werd dinsdagavond duidelijk in tv-programma Opsporing Verzocht. De BMW werd nadat de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi was doodgeschoten brandend aangetroffen aan de Dantestraat in Amsterdam-Zuidoost. De brandweer wist het vuur vrij snel te blussen.

Voor de schietpartij stond de auto in dezelfde buurt. De politie hoopt dat getuigen er mensen bij hebben gezien, of dat er beelden van zijn.

In de uitzending herhaalde een politiewoordvoerster dat het slachtoffer geen bekende was van de politie. ,,Uit alle verhalen komt het beeld naar voren van een heel lieve en betrokken jongen. Hij heeft bijvoorbeeld vluchtelingenwerk in het buitenland gedaan.”

De politie denkt dat de daders op zoek waren ,,naar een specifiek persoon of specifieke personen” en kijkt onder meer naar de rol van de negentienjarige Gianni, die gewond raakte. Hij werd in november vorig jaar ook al neergeschoten.