Hoe ouder we worden, des te minder we een condoom gebruiken. Daarnaast vrijen we tijdens onenightstands er onveilig op los. Dit blijkt uit het recente rapport van Kenniscentrum Rutgers over onze seksuele gezondheid. Misschien geen gek idee om een condoom op zak te hebben tijdens valentijn?

Condooms, echt populair zijn ze niet, zo blijkt. Voor velen verpesten ze de sfeer, zijn ze onhandig of zitten ze niet lekker. Daarbij denken we meestal pas aan een condoom in the heat of the moment. Uit het onderzoek Seksuele gezondheid in Nederland 2017, gedaan onder 17.000 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 80 jaar, blijkt dat 42 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen geen condoom heeft gebruikt tijdens hun laatste onenightstand.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebruik van condooms afneemt naarmate we ouder worden. Ook dertigers, die meer seksuele ervaring hebben, denken vaker wel dan niet aan een condoom bij een nieuwe partner. Binnen langdurige relaties kiest een op de drie stellen ervoor om in het begin een condoom te gebruiken. Al snel komt hier echter een einde aan, vaak zonder te zijn getest. De kans op soa’s en hiv-infectie neemt hierdoor toe.

Zorgwekkende cijfers

Kortom, het gebruik van een condoom is niet vanzelfsprekend. Hoofdonderzoeker van het rapport Hanneke de Graaf vertelt aan het NRC de cijfers zorgwekkend te vinden. Bescherming tegen een soa wordt blijkbaar niet als prioriteit gezien, aldus de Graaf. De oplossing? Niet vertrouwen op je bedpartner en zorg ervoor dat je condooms op zak hebt; met valentijn in het vooruitzicht geen overbodige luxe.

Lees ook: