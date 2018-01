‘Eerste stap richting vertrouwen gezet’

Het Groninger Gasberaad is tevreden met het nieuwe schadeprotocol voor de gasboringen dat woensdag is gepresenteerd. ,,We hopen vurig een streep onder het verleden te kunnen zetten”, laat de organisatie weten in een verklaring. Het Groninger Gasberaad is een organisatie van werkgevers en maatschappelijke organisaties uit de regio.

Het Gasberaad is blij dat de NAM niets meer met de procedure te maken heeft en de overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt. ,,We hebben gedaan wat we konden om te zorgen dat er zoveel mogelijk waarborgen in zitten die de gedupeerde Groningers weer lucht en vertrouwen geven.”

Toch blijft er nog scepsis bij de organisatie. ,,Wij realiseren ons dat we daarmee nog geen garanties hebben. Veel valt of staat nog met de uitwerking. Het valt ons zwaar hierop te vertrouwen, omdat dat vertrouwen de afgelopen vijf jaar zo vaak en zo fundamenteel is beschadigd.”

Ook bestuurslid Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB), de grootste belangenclub voor gedupeerden, spreekt van een goede eerste stap. ,,Op z’n Gronings zeggen we dan: ’t kon minder’. Maar we moeten dit nog wel voorleggen aan onze leden. Maar we hopen dat ze net zoals ons reageren en dat is dat we eruit hebben gehaald wat erin zit.”

,,De menselijke maat is weer terug”, zegt Schorren. Verder is hij ervan overtuigd dat de NAM nu echt op afstand staat. ,,Zelfs de NAM neemt al afstand van ze. Het zou me niet verbazen als ze over twee jaar failliet zijn, zodra de gaswinning verder wordt teruggedraaid. Dan moet de overheid de gaswinning overnemen.”

De GBB spreekt van een proces dat in de laatste weken in snelkookpan terecht kwam. ,,Na Zeerijp was de noodzaak duidelijk. Ik denk ook echt dat alle acties, zoals de fakkeloptocht, hebben meegeholpen. Nu hopen we nog dat de gaswinning naar maximaal 12 miljard kuub per jaar gaat. Dan zetten we echt een enorme stap.”