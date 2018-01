Omvorming ProRail moet in 2021 klaar zijn

De omvorming van spoorbeheerder ProRail tot een publieke organisatie moet in deze kabinetsperiode zijn afgerond. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de Tweede Kamer.

Door het bedrijf – een bv die volledig in handen is van de staat – om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo) kan het ministerie ProRail beter aansturen. Er gaat 2 miljard euro belastinggeld naar de spoorbeheerder.

,,Dat geld moet je goed kunnen verantwoorden”, aldus de bewindsvrouw. ,,Als zbo is de eerste regel dat je het algemeen belang dient.” Het is een ,,principiële keuze”. ProRail had de afgelopen jaren te maken met onder meer kostenoverschrijdingen bij projecten.

Onder meer SP en PVV voelen niets voor het plan omdat het te veel geld zou kosten. ,,Wat brengt een zbo ons”, vroeg PVV’er Roy van Aalst zich af. Ook andere partijen maken zich zorgen over de kosten. Zij willen niet dat de reizigers, vervoerders of werknemers uiteindelijk opdraaien voor de kosten. Dat wil het kabinet ook niet.

In de spoorsector bestaan ook veel bezwaren tegen de omvorming. Van Veldhoven neemt hun zorgen over zaken als kosten en arbeidsvoorwaarden ,,heel serieus”. Ze gaat met deze partijen ,,kijken wat goede oplossingen zijn”.