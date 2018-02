Fikse file op A4 na botsing vrachtwagens

Het verkeer moet tot het begin van de middag rekening houden met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, nadat bij het Ringvaart-aquaduct een ongeval met twee vrachtwagens plaatsvond. Daarvoor waarschuwt de Verkeersinformatiedienst.

Rond 09.00 uur reed volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat bij het aquaduct een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen. De bestuurder van de achterste truck verloor daardoor de macht over het stuur en schoot naar links, tegen een inklapbare vangrail.

Vanwege het ongeval was de rijbaan tijdelijk helemaal dicht. Inmiddels is weer een rijstrook beschikbaar. De verwachting is dat de andere twee rijstroken aan het begin van de middag kunnen worden vrijgegeven. Omstreeks 10.30 uur stond er nog 7 kilometer file met een vertragingstijd van ruim drie kwartier. Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A44.