Onderzoek naar dode na incident met politie

De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van een 39-jarige man vrijdagochtend in Waddinxveen, na een incident waarbij de politie betrokken is geweest. Het Openbaar Ministerie meldt dat op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van het OM wil er verder nog niets over vertellen.

Omroep West zegt beelden in handen te hebben waarop te zien is dat een man op de grond wordt gehouden en hard wordt geslagen. Of het om dezelfde man gaat, wil het OM niet zeggen tegen de regionale omroep.