Samen energie besparen met warme trui

Zo’n 200.000 Nederlanders halen vrijdag hun warme trui uit de kast voor Warmetruiendag. Met de jaarlijkse actie wil het Klimaatverbond aandacht vragen voor energiebesparing als bijdrage aan de oplossing voor het klimaatprobleem. Iedereen wordt opgeroepen de verwarming lager te zetten en een trui aan te doen om warm te blijven.

Het Klimaatverbond wil laten zien dat ,,collectieve actie veel zin heeft”. De woordvoerster benadrukt dat ,,kleine acties samen een groot effect hebben want als iedereen één dag de verwarming een graad lager zet, bespaart dat de energie van het jaargebruik van drie Waddeneilanden”. Dit komt neer op 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot.

Onder meer banken, hotels, uitgeverijen, winkelketens en ruim vijftig gemeenten doen dit jaar mee aan de actie. Er worden mooistetruienverkiezingen gehouden, scholen en bedrijven delen soep of chocolademelk uit. De Warmetruiendag viert sinds 2007 jaarlijks het Kyotoprotocol, dat de vermindering van uitstoot van broeikasgassen regelt. De dag wordt in februari georganiseerd omdat die maand in 2005 de regeling in werking trad.

Vorig jaar was het ijskoud op Warmetruiendag, maar volgens Weeronline wordt het dit jaar met temperaturen van 6 tot 7 graden een ,,makkie”. Wel kunnen er wat stevige (winterse) buien vallen.