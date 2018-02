‘Bezit koninklijke familie beslaat 520 ha’

De koninklijke familie bezit meer dan 500 stukken grond en panden. Bij elkaar beslaan de privébezittingen 520 hectare, blijkt uit gegevens van het Kadaster die de NOS heeft opgevraagd.

Onder de eigendommen valt ook een deel van de panden in Amsterdam die prins Bernhard bezit. Koning Willem-Alexander heeft de meeste hectares door het landgoed De Horsten in Wassenaar.

In Baarn en Soest bezit de familie 88 hectare grond, met name kasteel Drakensteyn en percelen rond paleis Soestdijk. Het paleis zelf is staatseigendom.