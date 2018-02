Buis Heinenoordtunnel eerder open dan verwacht

De tunnelbuis van de Heinenoordtunnel die wegens onderzoekswerkzaamheden tot maandag 05.00 uur zou zijn gesloten, is alweer open. De tunnelbuis van noord naar zuid, in de A29 bij Barendrecht, kon zondag om 13.00 uur alweer worden vrijgegeven doordat de werkzaamheden voorspoediger verliepen dan verwacht, meldt Rijkswaterstaat.

De tunnelbuis van de eerste Heinenoordtunnel ging vrijdagavond om 22.00 uur dicht. Het onderzoek moet aantonen welke werkzaamheden nodig zijn voor de renovatie van de tunnel.

De komende twaalf jaar worden in Zuid-Holland verschillende tunnels, bruggen en viaducten gerenoveerd. Als eerste is de Wantijbrug bij Dordrecht aan de beurt. Dit werk begint halverwege volgend jaar. De Heinenoordtunnel volgt in 2023.