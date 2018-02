Dit zijn de populairste vakantiebestemmingen in Europa

Veel Nederlanders zijn er al mee bezig: de zomervakantie. Uit onderzoek blijkt dat januari de meest drukke maand bij vakantieaanbieders is. Dat komt omdat de meeste reizigers vroeg boeken. Maar waar gaat de reis naartoe?

Als je deze zomer op reis gaat naar een Europees land, is de kans groot dat je een week weggaat. Dat is volgens onderzoek van Interhome.nl, verhuurder van vakantiewoningen, namelijk de gemiddelde duur van een vakantie in Europa. Het aantal dagen weg is overigens toegenomen: reizigers gingen in 2017 een dag langer op vakantie dan in 2016.

De meest geliefde vakantiebestemming

17.938.000 Nederlanders gingen in 2016 op vakantie in het buitenland, aldus het CBS. De populairste vakantiebestemming in Europa is Frankrijk, en specifiek de Franse zuidkust en de Provence. Volgens Interhome is het land favoriet omdat het dichtbij Nederland ligt, maar wel een warm klimaat heeft. Bovendien is de kust prachtig en het zeewater relatief warm. Ook houden veel Nederlanders van de reis die ze door Frankrijk maken om het zuiden te bereiken.

Na Frankrijk is Zwitserland, met name kanton Wallis, de populairste accommodatie. Op de derde plaats eindigt Spanje. Italië en Oostenrijk kunnen zich de vierde en vijfde populairste vakantiebestemming noemen.

Verrassende stijgers

Het is goed mogelijk dat Oostenrijk binnenkort niet meer in de top vijf van populairste vakantiebestemmingen in Europa staat. Het aantal boekingen naar Kroatië is volgens Interhome bijna verdubbeld ten opzichte van drie jaar geleden. In het huidige tempo dat de boekingen stijgen, haalt het land over twee jaar Oostenrijk in. Met name in de provincie Istrië is er sprake van een sterke stijging.

Een andere opmerkelijke stijger is de Belgische kust. Het aantal boekingen naar ons buurland is in 2017 met maar liefst driehonderd procent gestegen ten opzichte van 2016. Dat komt onder meer omdat Westtoer en Toerisme Vlaanderen veel promotie doen van de Belgische kust. Daarnaast proberen ze de plek zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor vakantiegangers, door onder meer het aanpassen van de infrastructuur en het stimuleren van de verhuur van vakantiewoningen.

Ook Finse bestemmingen worden steeds vaker geboekt. In 2017 is er sprake van een stijging van 165 procent ten opzichte van 2016.

Populaire vakantiebestemmingen buiten Europa

Boek je liever een vakantie naar een land die hier écht ver vandaan ligt? Uit navraag bij TenzingTravel.nl, een reiswebsite die verre reizen aanbiedt, blijkt dat buiten Europa vooral Amerika en Australië geliefd zijn; niet gek gezien de adembenemende landschappen en het warme klimaat waar beide landen over beschikken. De meeste reizigers die deze landen bezoeken doen niet één plaats aan, maar maken een rondreis.