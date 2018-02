Man opgepakt voor DDoS-aanval Belastingdienst

Een achttienjarige man uit het Brabantse Oosterhout is afgelopen donderdag opgepakt voor een DDoS-aanval waarmee de website van de Belastingdienst vorige week werd platgelegd. Hij wordt ook verdacht van aanvallen op internetsite Tweakers en provider Tweak. In september zou hij de Bunq bank hebben aangevallen, aldus de politie maandag.

Het is nog niet duidelijk of de Oosterhouter ook verantwoordelijk is voor de recente DDoS-aanvallen op de ING Bank, de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ASN Bank en DigiD. Onderzoek moet ook duidelijk maken of hij de sites in zijn eentje aanviel, of samen met anderen.

De computer van de man is in beslag genomen. Hij moet dinsdag voorkomen. Dan beslist de rechter-commissaris of hij langer vast blijft zitten.

Bij een DDoS-aanval wordt een server bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Daardoor wordt een website moeilijk bereikbaar.