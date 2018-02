Verdachten dodelijke ruzie filmfestival vrij

Twee mannen die waren opgepakt voor een dodelijke ruzie bij het Internationaal Filmfestival Rotterdam zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. Een derde man zit nog wel vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat en niet met de buitenwereld.

De vrijgelaten mannen zijn een 37-jarige Hagenaar en een 27-jarige Schiedammer. De hoofdverdachte is een 37-jarige Rotterdammer. Zij werkten als beveiligers bij een feest in de Rotterdamse Schouwburg eind januari. Daar zouden ze ruzie hebben gekregen met de 32-jarige Jip Jurg. Die ging na de vechtpartij naar huis en stierf ruim een dag later aan inwendig letsel.