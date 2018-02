Doodsoorzaak arrestant Waddinxveen onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is van de 39-jarige Hagenaar die vorige week overleed bij zijn arrestatie in Waddinxveen. Het voorlopige sectierapport geeft geen duidelijkheid, laat het Openbaar Ministerie weten.

De man werd op 2 februari gearresteerd. Op beelden die door een omstander zijn gemaakt, is te zien dat enkele agenten de man tegen de grond gedrukt houden en een van de agenten hem slaat. Het onderzoek wijst op bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen die passen bij ,,gering uitwendig mechanisch stomp botsend geweld”, maar dat kan het overlijden niet verklaren.

Het OM heeft de bevindingen met de familie van de man gedeeld. De agenten die rechtstreeks bij het incident betrokken waren, zijn als getuigen gehoord, laat het OM weten.