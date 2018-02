Top 10 meest giftige planten en bloemen ter wereld

Veel planten zijn mooi om naar te kijken, maar wat veel mensen niet beseffen is dat ze ook giftig kunnen zijn. Het eten van een paar besjes kan soms al dodelijk zijn. De meningen van experts zijn verdeeld over welke planten behoren tot de meest giftige ter wereld, maar voor de volgende planten moet je in ieder geval oppassen.

Paternosterboontje

Mogelijk heb je in de tropen weleens een sieraad die gemaakt is van de rode en zwarte bonen van de plant op de kop getikt. Het Paternosterboontje, ook wel Abrus precatorius genoemd, staat hier namelijk bekend om. Maar houd het juweel buiten bereik van kinderen, want de bonen van de plant zijn zeer giftig. Het is dan ook niet aan te raden om ze in je mond te stoppen. Ze bevatten namelijk het gif abrine. De inname van een boon hoeft niet giftig te zijn, als deze heel blijft. Een scheurtje verandert de zaak. Een klein beetje gif kan al dodelijk zijn. Het slachtoffer krijgt na een paar dagen last van misselijkheid, braken, hevige diarree, stuiptrekkingen en leverfalen. De organen vallen een voor een uit met de dood als gevolg. Doktoren kunnen weinig betekenen voor een slachtoffer. Het enige wat kan helpen is de maag leeg te laten pompen, voordat de boon is verteerd, meldt Flowerweb.com.

Wonderboom

De wonderboom komt oorspronkelijk uit Oost-Afrika en Indië, maar wordt vandaag de dag overal ter wereld gebruikt als sierplant. De plant is volgens het Guiness Book of World Records de meest giftige plant ter wereld. Alle delen van de plant zijn giftig. De vruchten van de boom bevatten het gif ricine. Volgens experts kan een volwassene doodgaan aan de inname van een milligram van het gif van deze plant.

Manzanillaboom

Ga je op vakantie naar een land in Midden-Amerika of het Caribische gebied waaronder Curaçao, Bonaire of Aruba? Eet dan geen appels van de manzanillaboom. De appels zien eruit om op te eten, maar zijn als tussendoortje zeker niet aan te raden. Als je de appels hebt gegeten, kun je last krijgen van braken, misselijkheid, diarree en toevallen. De manzanillaboom behoort tot één van de meest giftige bomen/struiken ter wereld en is dodelijk. Spanjaarden noemen de boom niet voor niets ‘manzanilla de la muerte’, ‘kleine appel van de dood’. Als de rook van de boom in je ogen komt, kan het zelfs al leiden tot blindheid. Wanneer je in aanraking komt met de het witte sap van de boom kun je flinke brandblaren oplopen. Zelfs schuilen onder de boom is risicovol. In veel landen staan waarschuwingsborden bij de boom.

Monnikskap

De plant die voorkomt in Noord-Amerika, Azië en Europa is een plaatje om te zien, maar is zeer giftig. Volgens sommige experts is het zelfs de giftigste plant van Europa. De plant bevat een grote hoeveelheid pseudaconitine. De inname van een paar druppels van de wortels van de plant kan verlammingsverschijnselen aan de hartspieren of van de ademhalingsspieren veroorzaken. Vervolgens volgt de dood. Ter dood veroordeelden kregen vroeger de giftige stof toegediend. Het is ook niet aan te raden om de plant beet te pakken. Het aanraken van de plant kan een lichte vergiftiging veroorzaken, meldt Knack.be.

Hemlock/Cicuta maculata

Cicuta is een geslacht van vier soorten giftige planten uit de schermbloemenfamilie. De plant komt voornamelijk voor in Noord-Amerika. In Nederland komt één soort voor: de waterscheerling. De plant werd in het oude Griekenland gebruikt als executiemiddel. De plant bevat cicutoxine. Inname van de stof tast het zenuwstelsel aan en leidt uiteindelijk tot de dood, meldt Tuinen.nl.

Wolfskers

De besjes van de wolfskers zien er mogelijk smakelijk uit, maar het is ten zeerste af te raden om deze op te eten. De besjes smaken zoet, waardoor er bij de meeste mensen geen alarmbellen gaan rinkelen, maar de consequentie van inname van de besjes is groot. Volgens Tuinen.nl kan het eten van vijf besjes namelijk al dodelijk zijn voor volwassenen. Voor kinderen kunnen twee bessen al fataal zijn. De plant komt voor in delen van West-Azië, Noord-Afrika en Europa. In Nederland is de wolfskers zeldzaam.

Braaknoot

De braaknoot komt voor in India en Zuidoost-Azië. Het eten van de vruchten van de braaknootboom is dodelijk. Het nuttigen van een grote hoeveelheid strychnine alkaloïden, een stof die de vruchten van de boom bevatten, leidt tot een langzame en pijnlijke dood. Koningin Cleopatra overwoog om zelfmoord te plegen door de stof tot zich te nemen. Ze testte de zelfmoordmethode eerst uit op haar bedienden. Toen ze zag hoe zij aan hun einde kwamen, besloot ze om op een andere manier zelfmoord te plegen, meldt Knack.be.

Cerbera odollam

Cerbera odollam\plant die groeit in India en Zuidoost-Azië draagt de bijnaam ‘Suicide tree’. De naam zegt het al: mensen gebruiken de plant om hun leven mee te beëindigen. Er is zelfs geen andere plant dat zo vaak gebruikt wordt om zelfmoord te plegen als deze plant. De zaden bevatten de toxine cerberin. De giftige stof verstoort het hartritme. Meestal overlijden mensen hieraan. Het gif is bitter, maar specerijen kunnen deze smaak maskeren. Daarnaast is het moeilijk om bij de autopsie vast te stellen dat de inname van het gif de doodsoorzaak is. Veel mensen zien het daarom als een relatief prettige manier om hun leven te beëindigen, meldt Newscientist.com.

De oleander

De bloem staat bekend om haar mooie verschijning. De oleander dient dan ook vaak als sierplant. De plant komt voor in het Middellandse Zeegebied, Zuid-Portugal en van Iran tot in Oost-Azië. Veel wetenschappers beschouwen het als de meest giftige plant ter wereld, meldt Jacobjones.plazilla.com. Een blad van een oleander is genoeg om een kind te doden. Dieren die van de plant eten overlijden binnen een paar dagen. Alle onderdelen van de oleander zijn giftig. Slachtoffers kunnen last krijgen van diarree, braken, hevige buikpijn, slaperigheid, duizeligheid, onregelmatige hartslag met mogelijk de dood tot gevolg, aldus Flowerweb.com.

Dracunculus vulgaris/drakenwortel

De drakenwortel is van een afstand te ruiken als de plant in bloei staat. De plant verspreidt een zeer onaangename geur, het ruikt namelijk naar bedorven vlees. Alle delen van de planten zijn giftig bij inname en het aanraken van de plant kan leiden tot irritaties van de huid of allergische reacties. De drakenwortel groeit van nature in het centrale en oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied tot in Bulgarije. In delen van Spanje komt de plant ook veel voor.