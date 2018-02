Het populaire programma Mindf*ck van Victor Mids stemt tot nadenken. Hoe kan de presentator zulke dingen doen? Dat moet wel échte magie zijn. Of niet?

Niet bepaald. Victor Mids – ‘goochelaar én arts’ – gebruikt in veel gevallen simpelweg trucs die op internet te koop zijn, of fabriceert een creatieve versie van klassiekere goocheltrucs. Dat blijkt uit filmpjes op een YouTube-account, waarin de trucs van onder andere Mindf*ck worden uitgelegd. Ook op andere sociale media wordt er veel gespeculeerd over het goochelprogramma en hoe de trucs werken.

Ook de uitleg is leugen

Buitenlandse goochelaars als Derren Brown werken al veel langer op deze ‘psychologische’ manier, waarin niet alleen de truc zélf list en bedrog blijkt, maar ook de zogenaamde uitleg een leugen is. Klassieke methodes om kaarten naar toeschouwers te ‘forcen’ (zoals ‘the magicians choice’, waarin de toeschouwer de kaart pakt die de goochelaar wil) legt Mids uit als gedachtelezen, voorspellen en psychologische trucs.

Wegknippen

Het grootste kritiekpunt op sociale media op de show is de enorme hoeveelheid montage. Veel cruciale seconden worden weggeknipt in de filmpjes, waardoor belangrijke momenten uit het oog worden gehouden. Vaak voert de goochelaar op dát moment de benodigde actie uit. Zo werd in een truc met hoepels enkele keren geknipt, waardoor bepaalde verschuivingen niet te zien waren. De kijker krijgt dus lang niet alles te zien. Volgens Mids gebeurt dat wegknippen echter om ‘de snelheid erin te houden’.

Montagekamer

Illusionist Hans Klok bevestigt dit. Hij vindt de nationale aandacht voor goochelen leuk, maar drukte de kijkers al eerder op het hart: “Het is allemaal gekaderd, je kijkt door het oog van de camera. Het gaat daarna ook nog naar de montagekamer.” Met andere woorden: Mindf*ck toont alleen wat in het plaatje past. Als Victor Mids dus een gedachtevleestruc twintig keer zou doen en alleen de keren laat zien dat het lukt, zouden we dat als kijker nooit te weten komen. Iemand die op straat getuige was van een truc, schrijft online: “Het meisje dat willekeurig gekozen was, was allesbehalve willekeurig. En ik kon vanuit waar ik stond precies zien wat hij deed en hoe hij het muntgeld liet verschijnen. Dus voor het programma is het allemaal precies de goede hoek en precies de geluidseffecten om het echt te laten lijken. Beetje jammer allemaal.”

Nog groter podium

Op gespecialiseerde plekken op internet, zoals fora voor goochelaars, wordt kritisch gekeken naar Mindf*ck. Toch zijn veel goochelaars blij met de aandacht voor magie. Ook het feit dat er soms wel degelijk acteurs mee bleken te werken aan de show, wordt op het forum van de goochelaars niet meteen veroordeeld. De verschijningen van acteurs werden overigens even later door Mids afgewimpeld als ‘ingehuurd publiek dat naar de truc moest kijken’. De jonge magiër liet weten via zijn programma op de Publieke Omroep een nog veel groter podium te willen vergaren.