Tiende Olympische Spelen voor Edwin Evers

PYEONGCHANG – Edwin Evers staat de komende twee weken op in Pyeongchang in Zuid-Korea. Het zijn al de tiende Olympische Spelen voor de dj van 538, die er sinds Sydney in 2000 elke keer bij is.

Edwin Evers en zijn sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en Jelte van der Goot vertrekken vrijdag. Ze missen daarmee de openingsceremonie en de eerste schaatsdag in Gangneung, waar Ireen Wüst haar olympische titel verdedigt op de 3000 meter. “Dan zitten we in het vliegtuig, het is niet anders”, zegt Evers, die ter voorbereiding op zijn radio-uitzendingen de meeste wedstrijden wil bezoeken.

De ochtendshow Evers Staat Op in Pyeongchang komt vanaf maandag twee twee weken lang live uit Zuid-Korea. “Slechts twee wedstrijden zijn tijdens ons programma. De rest is ’s avonds. We krijgen alle gelegenheid om de wedstrijden te zien”, zegt de sportliefhebber. “Het is uniek om bij de wedstrijden te kunnen zijn en die kans pak ik aan. Zeker als ik sporters in de studio ontvang, praat het wat gemakkelijker als ik er zelf bij ben geweest.”

Evers ontvangt topsporters en artiesten in de radioshow. “Dat bereiden we niet voor. We regelen het ter plekke en dat gaat daar vanzelf. We hebben in al die jaren goede contacten opgebouwd. In de afgelopen weken hebben we ook al veel sporters in de uitzending gehad. De meeste organisatie zit in de reis zelf en dat is strak geregeld. Vier technici zijn ons al vooruit gereisd om de studio op te bouwen. We gaan dit jaar met een ploeg van achttien mensen. Dat is een heel verschil met Sydney, toen het er iets provisorischer aan toe ging en we nog geen visual radio hadden en niet zoveel online deden als nu.”

De mobiele studio van Edwin Evers staat tijdelijk in het Holland Heineken House. “Maar ik zal niet elke avond hossend in het Hollandhuis te vinden zijn zoal ik vroeger deed. Het is er leuk, maar we hebben de volgende dag ook uitzending.”

Het tijdsverschil van acht uur met Zuid-Korea is een groot voordeel. Hoewel Evers eraan gewend is dat zijn wekker om vier uur ’s nachts gaat, is hij in Zuid-Korea pas om twee uur ’s middags ‘on air’, zodat hij in Nederland op het vertrouwde tijdstip (vanaf 06.00 uur) is te horen. “Het kost me altijd veel moeite om in een ander ritme te komen.”

Evers is beducht voor het norovirus in Pyeongchang. “Ik neem voor de zekerheid maar een pakje norit mee in toilettas”, grapt hij. “Maar het kan beter mij overkomen dan een sporter.”

Hij heeft een goed gevoel over de Nederlandse medaillekansen. “De sporters lijken net op tijd in vorm. Ik heb het gevoel dat het net op tijd goed komt. Ik verwacht daarom flink wat medailles, ook bij shorttrack. Het zou leuk zijn als Nederland voor wat verrassingen kan zorgen in andere sporten dan het schaatsen, bij het skeleton of snowboarden bijvoorbeeld.”