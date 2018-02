Zorgen om proefboring bij Schiermonnikoog

Tegenstanders van proefboringen bij Schiermonnikoog voelen zich overvallen door de aankondiging van een tweede proefboring eind volgende week. Die boring is gemeld door het Britse olieconcern Hansa Hydrocarbons. Al dit weekend vertrekt een boorplatform van IJmuiden naar de locatie, 18 kilometer ten noorden van het eiland. Dat meldt de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stemt in met de proefboring en meldde vrijdagochtend dat de werkzaamheden rond de boring op 16 februari starten en twee tot vier maanden duren. De werkgroep zegt er vrijdagmiddag laat over te zijn ge├»nformeerd door het bedrijf Hansa. ,,Een overval”, zegt een woordvoerder. Tijd om ertegen te protesteren is er nu ook niet.

Het gaat om een exploratieboring naar aardgas, met een mobiel boorplatform, om te kijken hoeveel gas er te winnen is. RTV Noord meldt dat ook de gemeente Schiermonnikoog tegen de proefboring is.

De werkgroep is niet alleen tegen boringen omdat daarbij in het kwetsbare gebied chemische stoffen worden gebruikt. De groep vindt ook dat Nederland zich moet richten op een duurzame energievoorziening om klimaatverandering tegen te gaan. Het eiland Schiermonnikoog is uiterst gevoelig voor klimaatverandering.