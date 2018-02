Met deze tips houd jij de romantiek in je relatie

Volgens relatiecoach Cocky Drost mogen we wat meer met een leuke knipoog naar Valentijnsdag kijken. Het is een uitgelezen moment om iets romantisch te doen. “Je komt er niet mee weg door te roepen dat Valentijnsdag commercieel en stom is. Je kunt ook de dag ervoor of erna uiteten gaan.”

Dagelijks ziet Cocky stellen die elkaar uit het oog hebben verloren. Stellen die elkaar vanaf hun twintigste kennen en alles gedaan hebben wat hoort volgens de relationele paden. “Vervolgens zit je in je mooie huis op de bank, zit je man op zijn telefoon en is je kind ziek en denk je: is dit het nou Vaak is dat het moment dat mensen vreemdgaan of uit elkaar willen gaan.”

“We zijn dopamine junks”

We hebben het allemaal druk en al helemaal als er kinderen komen. “Je leven draait opeens voor dertig procent uit het huishouden doen. Daarbij worden we overstelpt met dat de liefde fantastisch is en dat het altijd leuk en hemels moet zijn. Maar dat is niet zo; een relatie is ook gewoon een beige bank en een rijtjeshuis. We zijn wat dat betreft dopamine junks: het moet altijd meer en uitbundiger.”

Investeren in een duurzame relatie is het antwoord, aldus Cocky. “Voor mij is Valentijnsdag een mooi moment om jezelf af te vragen of je goed bezig bent met je relatie en om te investeren in de liefde.”

Wat zijn Cocky haar tips voor iedereen die weleens denkt: is dit het nou?

Acceptatie: “Accepteer dat dit het is, ook wat je relatie betreft. Je mag af en toe even op de bank zitten in plaats van altijd maar knallen. Dat geeft alleen maar onrust.”

Momentjes: “We zeggen vaak dat we tijd voor elkaar moeten maken, maar ik adviseer om momentjes te creëren. Dat is behapbaar en kan tussendoor. Geef elkaar een zoen of breng je partner een kop thee. Zorg dat je momentjes van verbinding hebt.”

Teasen: “Veel mensen vergeten dat ze naast vader en moeder ook nog minnaar en minnares zijn. Het hoeft niet altijd stomende seks te zijn, maar blijf elkaar teasen, flirt met elkaar en stuur af en toe een spannend appje. Dan wordt seks geen ‘moetje’.”

Investeer in elkaar: “Maak tijd voor jezelf in je agenda. Ga iets met vrienden of met jezelf doen. Dezelfde investering mag er ook in je partner zijn. Blijf oog houden voor elkaar.”

Oppas: “Investeer in een goede oppas en voel je niet schuldig als je je oppas laat komen. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Gun jezelf die momenten, je bent het waard.”

