‘Deel niet alle schoolinformatie met ouders’

Ouders zouden niet zomaar toegang moeten krijgen tot alle informatie die de middelbare school van hun kind verzamelt. Het ministerie van Onderwijs moet met scholen afspraken maken over welke informatie vertrouwelijk blijft. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Paul van Meenen.

Middelbare scholen slaan allerlei informatie over leerlingen op in het zogenoemde leerlingvolgsysteem. Naast cijfers staat daar bijvoorbeeld ook informatie in over onder meer de sociale ontwikkeling van een kind. En daarmee moet wat het D66-Kamerlid betreft voorzichtiger worden omgesprongen.

,,Ouders hoeven niet via een app te zien dat zoonlief een keer te laat op school was’’, vindt Van Meenen. ,,Misschien stond ie nog even te zoenen in de fietsenstalling. D66 wil dat ouders alleen toegang krijgen tot de noodzakelijke informatie. De minister moet daarover afspraken met scholen en ouders.’’