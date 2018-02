Mieremet was de kwade genius, zegt Holleeder

De in 2005 doodgeschoten crimineel John Mieremet was het brein achter de moordcomplotten die tegen Willem Holleeder werden gesmeed. Dat zei ‘De Neus’ maandagochtend op de vierde dag van zijn strafproces.

Holleeder heeft zich ,,nooit kunnen voorstellen” dat de zelf in 2004 vermoorde vastgoedman Willem Endstra de Hells Angels probeerde in te schakelen om hem te liquideren. ,,Als Endstra mij had willen vermoorden, had ‘ie niemand hoeven inhuren. Hij had alleen maar tegen Mieremet hoeven te zeggen waar ik zat.”

Volgens Holleeder was bij Mieremet na de mislukte aanslag op zijn leven in 2002 steeds meer het idee ontstaan dat ook Holleeder daar mogelijk mee te maken had. ,,Zat jij erachter?”, vroeg hij me een keer”, zei Holleeder. ,,Toen heb ik gewoon nee gezegd.”

Ook van mannen als Kees Houtman en Thomas van der Bijl, doodgeschoten in 2005 en 2006, heeft hij ondanks alle geruchten nooit geloofd dat ze hem wilden vermoorden. ,,Dat was iets waartoe zij helemaal niet in staat waren.”

Holleeder herhaalde dat hij niets met de moorden op Houtman en Van der Bijl te maken had. ,,Ik had daar helemaal geen reden toe.”