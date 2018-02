Buma: groot staatsman overleden

Volgens CDA-leider Sybrand Buma was Ruud Lubbers een ,,groot staatsman en een overtuigd christendemocraat”. Lubbers was in de jaren tachtig en negentig twaalf jaar lang premier van het land.

,,Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst”, aldus Buma. ,,Afkomstig uit een Rotterdamse ondernemersfamilie koos Lubbers op jonge leeftijd voor een loopbaan in dienst van het algemeen belang. Een hele generatie Nederlanders groeide op in de tijd dat hij minister, fractievoorzitter en premier was.”

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Lubbers een groot premier en benadrukt dat hij de langstzittende minister-president was die Nederland heeft gehad. ,,Een bijzondere politicus, die werelden met elkaar verbond. Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken. Het CDA is Ruud Lubbers heel dankbaar voor alles wat hij ons land en voor onze partij betekend heeft. We zijn heel verdrietig om zijn overlijden en zullen hem zeer missen.”