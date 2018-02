StemWijzer voor raadsverkiezingen online

De StemWijzer gaat woensdagochtend online. De stemhulpen voor 44 gemeenten zijn bedoeld voor de raadsverkiezingen van 21 maart. De burgemeester van Den Haag Pauline Krikke en directeur Eddy Habben Jansen van samensteller ProDemos verrichten in het Haagse stadhuis de aftrap.

De StemWijzer bevat maximaal dertig stellingen. Ze zijn te beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Volgens ProDemos is de StemWijzer op maat gemaakt met de belangrijkste verkiezingsthema’s van de desbetreffende gemeente.

StemWijzer is in Nederland gebruikt voor alle soorten verkiezingen. Het is een van de meest gebruikte internetapplicaties in verkiezingstijd. Bij de parlementsverkiezingen van 2012 werd deze stemhulp door ruim 4 miljoen geraadpleegd.

Behalve StemWijzer zijn ook Kieskompas en MijnStem actief als online hulpmiddel bij het maken van een partijkeuze. Kieskompas staat 21 februari compleet online, MijnStem gaat gefaseerd live.

ProDemos is een door de overheid gesteunde organisatie die uitlegt wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat. Ze laat zien wat de burger kan doen om invloed uit te oefenen.