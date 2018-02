Ruim 1200 deelnemers DNA-onderzoek Nicky

Op de eerste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen op zaterdag hebben zich 1225 mannen gemeld voor de afname van wangslijm. De politie liet zondag weten daarover zeer tevreden te zijn.

,,We waren zaterdag ingericht op 1250 mensen. Dus de opkomst is zeker niet slecht”, zei woordvoerder Dick van Gooswilligen van het DNA-onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. ,,Aan het eind van de rit gaan we kijken wat we doen met de mensen die zich niet hebben gemeld.” Dat is dus na 18 maart, want zolang duren de DNA-afnames nog.

De DNA-afnames van zaterdag zijn in dozen verzameld en administratief verwerkt. Vervolgens gaan ze naar het Nederlands Forensisch Instituut NFI voor onderzoek.

Mensen die zaterdag door privé-omstandigheden niet konden komen, kunnen zich ook zondag of een andere dag melden, aldus de woordvoerder.

Zondag gaat het onderzoek verder. ,,Er is weer sprake van een gestage toestroom”, zei de woordvoerder.