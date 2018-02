Uitzendbureaus pakken discriminatie aan

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) gaat zelf telefonisch onderzoek doen naar discriminatie bij uitzendbureaus. Daarnaast juicht de koepelorganisatie het toe dat Randstad en Tempo-Team zelf cursussen hebben ontwikkeld om discriminatie tegen te gaan.

De uitzendbureaus hebben zelf een cursus ontwikkeld naar aanleiding van een onderzoek van televisieprogramma Radar. Daarin werd aangetoond dat 47 procent van de uitzendbureaus medewerking verleende als werd gevraagd om geen Surinaamse, Marokkaanse of Turkse kandidaten te leveren.

,,Wij bieden ook al een cursus aan, maar een bedrijf als Randstad kan zelf iets ontwikkelen. Dat is goed”, aldus woordvoerder van de ABU Maurice Rojer. ,,Onze cursus was al gericht op het voorkomen van discriminatie, maar is na het onderzoek van Radar aangescherpt.”

De ABU is samen met de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) begonnen met het geven van trainingen die gericht zijn om het gedrag van de medewerkers te verbeteren. ,,Vaak staat een intercedent versteld van de vraag en weet dan niet meer wat te zeggen. Onze cursus leert medewerkers discriminatie herkennen en er iets aan te doen.”

De cursus van Randstad is ook vooral gericht op het voeren van de gesprekken en het herkennen van discriminatie. ,,Wij trekken het verder dan afkomst, want dat is vaak te herkennen. Maar discriminatie op basis van geslacht of leeftijd kan veel subtieler zijn”, zegt Randstad-woordvoerder Joost Heroma.

,,Discriminatie voorkomen zat al in onze basistraining, maar die is nu geïntensiveerd naar aanleiding van het onderzoek van Radar”, aldus Heroma. ,,Daarnaast is er met behulp van een extern bedrijf een cursus ontwikkeld gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk van onze medewerkers.”