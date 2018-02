Extra toegangsweg voor De Efteling

Attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel krijgt een extra toegangsweg om files op drukke dagen te beperken. De gemeente Loon op Zand heeft dat besloten vanwege de uitbreidingsplannen van De Efteling.

Het sprookjespark wil op lange termijn uitbreiden met 8 hectare en hoopt dat het aantal bezoekers stijgt van 5 miljoen bezoekers in 2020 richting 7 miljoen per jaar in 2030.

De extra toegangsroute loopt over bestaande wegen vanaf een bestaande afslag op de N261 ten zuiden van De Efteling en aan die zijde komt mogelijk ook een extra parkeerplaats. De toegangsweg is alleen bedoeld voor verkeer vanuit het zuiden en alleen voor drukke dagen. De huidige toegangsweg blijft de belangrijkste.

De uitbreidingsplannen en toegangsweg staan in een nieuw bestemmingsplan waar nog op gereageerd kan worden. De gemeenteraad neemt na de zomer een definitieve beslissing.