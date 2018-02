Voor het eerste deze winter strenge vorst

De eerste strenge vorst van deze winter is genoteerd, zo meldt Weeronline dinsdag. Afgelopen nacht werd op het weerstation Eindhoven een temperatuur gemeten van min 10,1 graden. Bij temperaturen beneden min 10 graden is er sprake van strenge vorst.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat zo laat in het winterseizoen strenge vorst is gemeten. Toen vroor het zelfs op 13 maart nog streng in het zuiden en oosten van het land.

De komende twee nachten komt het waarschijnlijk op meer plaatsen tot strenge vorst, zo voorspelt Weeronline. De laatste strenge vorst was op 23 januari 2017 op weerstation Twenthe, nabij Enschede, met -10,8 graden. Ook 6 januari vorig jaar vroor het streng bij dat weerstation. In De Bilt heeft het sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. Tijdens de nacht naar donderdag komt het misschien op het landelijk hoofdstation weer eens tot officiƫle strenge vorst, aldus Weeronline.