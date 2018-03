Humberto Tan bleef geloven in RTL Late Night, ook toen de kijkcijfers daalden en hij de concurrentiestrijd met Jeroen Pauw en Eva Jinek verloor. Aan het einde van dit tv-seizoen neemt hij afscheid van de late avond. Zijn opvolger Twan Huys krijgt de taak RTL Late Night te vernieuwen.

De eerste uitzending was op 26 augustus 2013 en trok 734.000 kijkers, net iets meer dan Knevel en Van den Brink destijds. Een jaar later opende Tan het tv-seizoen met ruim een miljoen kijkers. In 2014 was RTL Late Night steevast populairder dan Pauw, maar daar kwam in 2015 verandering in toen meer kijkers op de late avond afstemden op Jeroen Pauw en ook Eva Jinek aan een opmars begon.

Tan werd aanvankelijk nog overladen met vak- en publieksprijzen. Hij won zowel in 2014 als 2016 de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator van het jaar en werd door de vakpers uitgeroepen tot Omroepman van het jaar 2015. Die vakprijs had hij te danken aan zijn persoonlijkheid en de impact van de talkshow, luidde de argumentatie. Hij was volgens Broadcast Magazine gegroeid in zijn rol en drukte zijn stempel in het verhitte debat over het uiterlijk van Zwarte Piet.

Wereldberoemde artiesten als Pharrell Williams, Coldplay en One Direction wisten de studio aan het Rembrandtplein in Amsterdam te vinden. De uitzending waarin vier Nederlandse vrienden te gast waren die in november 2015 aan de dood ontsnapten toen terroristen in Parijs toesloegen bij het concert van The Eagles of Death Metal, wordt gezien als onbetwist hoogtepunt. Voor dat gesprek werd Tan onderscheiden met de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview.

Vorig jaar zakten de kijkcijfers verder en viel de talkshow van Tan soms zelfs buiten de lijst van de 25 best bekeken programma’s. Het was het jaar dat Jinek werd uitgeroepen tot Omroepvrouw van het jaar. De dalende interesse voor Tan ging gepaard met toenemende kritiek op zijn programma en hemzelf.

RTL kwam in september onder vuur te liggen nadat AD-columnist Angela de Jong de wegzakkende kijkcijfers verklaarde door de zendergroep een gebrek aan creativiteit te verwijten. Ook sprak ze van een ‘stuitend arrogant clubje’. Later kreeg De Jong bijval van enkele andere tv-deskundigen en zelfs uit eigen stal toen Johan Derksen kritiek uitte op zijn werkgever.

RTL vond het toen nog te vroeg om conclusies te trekken en Humberto beloofde aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk beterschap. Hij zei teleurgesteld te zijn in de lage kijkcijfers van zijn talkshow, maar zei ook te blijven geloven in het programma. ,,Als het aan mij ligt, ga ik nog jaren door’’, zei hij in de overtuiging dat hij het tij kon keren.