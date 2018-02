Koudste 28 februari ooit gemeten

De weerbureaus zijn het eens: het is woensdag de koudste 28 februari sinds de metingen zijn begonnen. In De Bilt werd het tot nu toe maximaal min 4,6 graden. Daarmee is het record uit 1904, toen op 28 februari min 1,6 graden werd genoteerd, verpulverd, aldus Weeronline.

Zo laat in het seizoen was het alleen op 6 maart 1942 nog kouder. Toen werd het in De Bilt niet warmer dan min 4,8 graden.

Het was woensdag ook de eerste officiƫle ijsdag deze winter. Op de laatste dag van de meteorologische winter is dat wat aan de late kant, aldus Weeronline, waar de deskundigen elke winterse periode gemiddeld acht ijsdagen tellen. Het hoogste aantal ijsdagen was in de winter van 1962-1963 in Eelde: 55. Voor De Bilt staat het record op 49 dagen, gemeten in 1946-1947.

Volgens het KNMI was februari veruit de koudste maand van het drieluik van de winter met een gemiddelde temperatuur van 2,5 graden onder het langjarig gemiddelde. Januari was juist 2,5 graden warmer dan normaal en eindigde in de top 10 van de zachtste januarimaanden in ruim honderd jaar. De gemiddelde temperatuur van deze winter was in De Bilt ongeveer 3,8 graden tegen 3,4 graden normaal (gemiddeld over 1981-2010). De zachtste dag van de winter was 24 januari met 14,7 graden in Woensdrecht, voor die tijd van het jaar een uitzonderlijke hoge temperatuur.

De verwachting is dat Nederland ook donderdag weer een ijsdag krijgt, want ook dan lijkt het in De Bilt de hele dag te blijven vriezen. De verwachting is dat het kwik niet boven de min 1 komt. Op donderdag is het 1 maart, de eerste dag van de meteorologische lente.