Zes mensen in ziekenhuis om koolmonoxide

Zes mensen zijn woensdagochtend in een ziekenhuis beland vanwege koolmonoxidevergiftiging in woningen in Rotterdam. Zes portiekwoningen aan de Franselaan zijn ontruimd, melden de hulpdiensten. Zeven mensen die zijn nagekeken door ambulancepersoneel hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het probleem werd ontdekt nadat een bewoonster die zich niet goed voelde zich in het ziekenhuis meldde. Vijf van de zes mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, komen uit één woning.

De koolmonoxide kwam vrij in de ruimte waar de cv-ketel hing, hebben metingen van de brandweer uitgewezen.