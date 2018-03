Tientallen bezoekers kickboksgala op de vuist

Een kickboksgala in Ahoy Rotterdam is zaterdag begonnen met vechtpartijen buiten de ring. Tientallen bezoekers gingen volgens de politie met elkaar op de vuist, eerst binnen en vervolgens buiten het complex. De politie heeft de situatie gesust zonder aanhoudingen te verrichten, vertelt een woordvoerster. ,,Daarna werd alleen nog gevochten waar het hoort: in de ring.”

Niemand is gewond geraakt. De bezoekers waren afgekomen op het kickboksevenement Glory 51 om Badr Hari te zien vechten tegen Hesdy Gerges.