Hier moet je op letten om voordelig een vakantie te boeken

Hoewel het nog veel nachtjes slapen is voordat de zomervakantie begint, is het nu wel de tijd om je vakantie te gaan boeken. Ook als je bankrekening wat minder goed gevuld is, wil je natuurlijk wel deze zomer je witte voeten in slippers steken. Op tijd boeken loont, waardoor jij straks eersterangs en goed voorbereid op je handdoek in de zon ligt. Maar waar moet je op letten als je gaat boeken?

Vroeg boeken

Als je naar een specifieke bestemming wilt, of als je gebonden bent aan het hoogseizoen, is het verstandig om vroeg te boeken. Reisaanbieders stunten nu nog met aantrekkelijke prijzen voor zomervakanties. Verdiep je goed in de vroegboekkortingen, want die kunnen per bestemming en touroperator verschillen. Vaak zijn er ook speciale acties voor gezinnen.

Over het algemeen zijn pakketreizen goedkoper dan het boeken van een los vliegticket en accommodatie. De tickets en accommodaties worden namelijk vooraf grootschalig ingekocht. Ben je van plan om dit jaar een verre reis te maken? Kijk dan eens bij Tenzingtravel, de winnaar van de ‘Vakantie Awards’ in de categorie ‘Verre Reizen’.

Vermijd het weekend

Zorg ervoor dat je je vakantie op een doordeweekse dag boekt. Vaak liggen de prijzen dan iets lager, omdat de meeste mensen in het weekend boeken. Uit onderzoek is gebleken dat de dinsdagmiddag het moment is waarop je het goedkoopst je vakantie kunt boeken. Ook de dag van reizen kun je beter buiten het weekend laten vallen.

Alternatieve luchthavens

Soms is het goedkoper als je vanaf een andere luchthave boekt. Zoek dus ook naar alternatieve luchthavens op niet te grote afstand van je huis. Vliegen vanaf bijvoorbeeld Eindhoven, Brussel of Düsseldorf kan goedkoper én sneller zijn. Let ook op de vluchthaven waar je naartoe vliegt. Is bijvoorbeeld een vlucht naar Florence duur? Probeer dan eens te vliegen op Bologna of Pisa.

Extra kosten

Ga bij boekingssites nooit af op de eerst getoonde prijzen. Websites melden vaak niet direct dat er ook boekingskosten of bagagekosten bijkomen. De uiteindelijke ticketprijs valt hierdoor vaak een stuk hoger uit. Verder is het aan te raden om te checken hoe zwaar je koffer of reistas mag zijn van de vliegmaatschappij, zodat je niet onnodig veel geld kwijt bent aan je bagage. Bij Bagageonline kan je onder meer een geschikte koffer of reistas kopen.