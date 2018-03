Opkomst DNA-onderzoek Verstappen valt tegen

De opkomst bij de locaties waar DNA wordt afgenomen in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen valt wat tegen. Een woordvoerder van de politie zei dinsdag ,,op ietsje meer gehoopt te hebben”.

Tot en met maandag hebben zich in Limburg 9211 mannen gemeld om wangslijm af te staan. Dat zijn er gemiddeld 920 per dag sinds het begin van het DNA-verwantschapsonderzoek. De politie is voorbereid op een afname van 1250 per dag. De politie doet dinsdag een oproep aan alle mannen die wegbleven ondanks de uitnodiging om zich alsnog te melden.

,,Hoe meer mannen meedoen, hoe groter de kans op succes”, zegt projectleider Hans Ramaekers van de politie. In totaal zijn 21.500 mannen aangeschreven om vrijwillig DNA af te staan. De DNA-afnames duren nog tot en met 18 maart.

De elfjarige Nicky verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd het jongetje dood gevonden. Een dader is nooit gevonden.