Beëdiging Blok tot minister op Noordeinde

Stef Blok (VVD) wordt woensdagochtend op paleis Noordeinde in Den Haag beëdigd als minister. De koning benoemt hem op voordracht van premier Mark Rutte tot nieuwe bewindsman op Buitenlandse Zaken, als opvolger van Halbe Zijlstra.

Blok spreekt van een ,,mooie functie” en ,,eervolle post”. Na een ,,dringend beroep” van de premier heeft hij ,,met enthousiasme ja gezegd”, hoewel hij eigenlijk afscheid had genomen van het Binnenhof.

Blok was eerder fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, minister voor Wonen en Rijksdienst en van Veiligheid en Justitie. Partijgenoot Zijlstra moest vertrekken omdat hij had gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.