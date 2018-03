DDoS-aanval op Belastingdienst en DigiD

De Belastingdienst en DigiD, het digitale loket van de overheid, zijn woensdag getroffen door een DDoS-aanval. Daardoor kunnen mensen onder meer geen belastingaangifte doen via de site Mijn Belastingdienst (mijn.belastingdienst.nl). Ook is het niet mogelijk om in te loggen op MijnOverheid.

De aanval op de fiscus is tegen 15.00 uur begonnen. DigiD is sinds 15.26 beperkt bereikbaar. Het is niet bekend wie achter de DDoS-aanval zit.

Volgens de Belastingdienst heeft de verstoring geen invloed op de veiligheid van de gegevens van de belastingbetaler, ook niet als mensen bezig waren met aangifte doen. ,,We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.”

Dinsdag kampte de Belastingdienst ook met een storing. Die blijkt ook samen te hangen met een DDoS-aanval. Dat was dinsdag bij de dienst al bekend, maar werd niet gecommuniceerd om een aanzuigende werking van nieuwe aanvallen te voorkomen. Tijdens de storing dinsdag bleven nog aangiften binnenkomen.

Er was de afgelopen dagen al veel animo om belastingaangifte te doen. Dinsdag waren er al 1,4 miljoen aangiftes binnengekomen. Dat waren er 300.000 meer dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Mensen die alles voor 1 april inleveren, horen uiterlijk 1 juli of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Ruim een maand geleden waren diensten van Nederlandse banken en de Belastingdienst eveneens het slachtoffer van DDoS-aanvallen.