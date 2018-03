Hoofdluis is een veel groter probleem dan pakweg dertig jaar geleden. Ursula Schipper, oprichtster van de Luizenkliniek, spreekt van een heuse luizenplaag. Hele klassen zijn besmet, sommige kinderen hebben zelfs jaren last van luizen en ouders zijn ten einde raad. “De meest hardnekkige fabel rondom luizen is dat je alle kleding en beddengoed moet wassen.”

Het is schering en inslag, aldus Ursula. Ze kan het aantal mensen dat in haar vijf klinieken tegen hoofdluis behandeld willen worden bijna niet aan; hiervan is zeventig procent middelbare scholier. “Luizen voel je niet. Dus als je niet allergisch bent voor het speeksel van luizen en de jeuk aan iets anders wijdt, kan het zijn dat je pas veel later erachter komt dat je hoofdluis hebt.”

Vroeger hadden we luizenmiddelen waarmee alles dood ging, maar daar gingen mensen zelf ook aan dood of kregen ze borstkanker van. “Inmiddels zijn er andere luizenmiddelen op de markt gekomen. Die zijn echter dusdanig gebrekkig, dat luizen vrij spel hebben gekregen. De middelen doden weliswaar de luizen, maar meestal slechts deels de honderdvijftig eitjes die één luis elke maand legt.”

Wat zijn de grootste fabels rondom luizen die de ronde gaan?

Fabels

“De meest hardnekkige fabel is dat luizen in kleding en beddengoed zitten, waardoor je alles moet wassen. Besmetting vindt alleen plaats via het haar. Van een hotelbed of een bioscoopstoel krijg je geen luis. Er zijn drie uitzonderingen: voorwerpen die van haar gemaakt zijn, zoals bontkragen van écht bont, of haarborstels en elastiekjes met haren erin.”

“Geen enkel luizenmiddel doodt alle eitjes, tenzij het om een zeer prille besmetting gaat. Het heeft dus geen zin om met luizenmiddeltjes aan de slag te gaan, omdat die alleen effectief de luizen doden.”

“In brieven van de GGD die via scholen bij ouders terechtkomen, staat vaak nog dat de eitjes van luizen wit zijn. Dit is niet waar, want een eitje is bruin. Het lege eierschilletje is wél wit. Veel luizenmoeders worden dus verkeerd ingelicht.”

“Alternatieve middelen zoals tea tree oil, lavendelolie of azijn werken niet (preventief) tegen luizen. Er is niets wat je in het haar van je kind kan smeren ter preventie van luizen.”

Nu we weten wat niet werkt, willen we uiteraard van Ursula weten wat wél werkt.

Feiten

“Draag lange haren in een knot, waardoor je minder snel haarcontact hebt met anderen.”

“Haal altijd alle haren uit borstels en elastiekjes, waardoor er geen kruisbestuiving kan plaatsvinden.”

“Draag geen echt bont.”

“Kam, ter controle, één keer per week de haren met een speciale netenkam, zodat je er snel bij bent.”

