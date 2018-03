Vrouwendag in teken gelijkwaardigheid

‘Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’ is donderdag het thema van de Internationale Vrouwendag 2018. In vrijwel alle Nederlandse steden staan organisaties stil bij vrouwenrechten. Zo voert Amnesty International actie bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Activisten van Amnesty zijn van plan met een enorme sluier de ambassade te ‘versluieren’. De mensenrechtenorganisatie roept op tot vrijlating van alle Iraniërs die afgelopen tijd in actie kwamen tegen de strenge kledingvoorschriften in het islamitische land.

De vrouwen in het kabinet-Rutte laten zich ook niet onbetuigd. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft haar visie op het aantal vrouwen in leidinggevende en topfuncties tijdens het ontbijt van de stichting Talent naar de top in Amsterdam. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt over vrouwendag op een bijeenkomst in het industriemuseum TextilWerk in het Duitse Bocholt.

Internationale Vrouwendag ontstond aan het begin van de vorige eeuw als actiedag van de vrouwenbeweging. De dag wordt sinds 1922 jaarlijks op 8 maart gevierd.