Nederland doet weer vrijwilligerswerk

Naar verwachting 375.000 mensen zetten zich de komende twee dagen als vrijwilliger in voor de samenleving. Voor het veertiende jaar organiseert het Oranjefonds weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Verdeeld over het land staan bijna 10.000 activiteiten op het programma. Met een gemiddelde inzet van vier uur per deelnemer wordt er vrijdag en zaterdag 1,5 miljoen uur aan vrijwilligerswerk gedaan, aldus het Oranjefonds. De activiteiten variëren van het opknappen van een speeltuin, een verwendag voor ouderen of het schilderen van een zorgcentrum voor mensen met een beperking.

,,Al doe je maar een paar uurtjes per jaar vrijwilligerswerk, op een manier die bij jou past. Je voelt meteen wat het betekent om je in te zetten voor een ander”, zegt Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds.

Bewoners van het Caribische deel van het koninkrijk gaan vrijdag en zaterdag ook als vrijwilliger aan de slag. Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten en Sint-Eustatius vinden ruim 750 activiteiten plaats. Saba doet niet mee. Leden van het Koninklijk Huis steken ook de handen uit de mouwen. Waar en hoe is nog niet bekendgemaakt.