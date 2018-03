83ste Boekenweek gaat over de natuur

,,En toch is alles wat we doen natuur”. Deze regel uit de gedichtencyclus Wieltjes en wieltjes van Leo Vroman is het motto bij het thema van de 83ste Boekenweek, die zaterdag begint. Het jaarlijkse evenement draait dit keer om natuur, dat veelvuldig is terug te vinden in de hedendaagse literatuur. De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk: Gezien de feiten.

Het boekje van Op de Beeck, bekend van de bestseller ‘Vele hemels boven de zevende’, is ook vertaald in het Fries. Dit gebeurt voor het eerst, liet de organiserende stichting CPNB weten, omdat Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is.

Jan Terlouw, die zijn werkende leven begon als natuurkundige, maakte het Boekenweekessay Natuurlijk. ,,De natuur, daar horen we bij, daar dragen we medeverantwoordelijkheid voor, die moet in al zijn rijkdom worden bewaard voor hen die na ons komen”, zei hij eerder.

De Boekenweek duurt tot en met volgende week zondag. Op die dag kunnen mensen traditiegetrouw gratis reizen met de trein op vertoon van het Boekenweekgeschenk.