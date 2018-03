‘Aangifte tegen piloten zou heel apart zijn’

Als de Argentijnse rechtbank die piloot Julio Poch vrijsprak van betrokkenheid bij zogenoemde dodenvluchten drie Nederlandse piloten van Transavia gaat aanklagen wegens meineed, dan is dat ,,heel apart”. Dat zei de advocaat van de piloten Liesbeth Zegveld zaterdag in tv-programma Nieuwsuur.

Eerder berichtte NRC Handelsblad dat de Argentijnse rechters aangifte gaan doen tegen de drie piloten, die in 2003 belastende verklaringen aflegden over Poch. Op Bali zou Poch hen verteld hebben dodenvluchten te hebben uitgevoerd, waarbij mensen in zee werden gegooid. Maar de rechters vinden nu dat de piloten hun verklaring in de loop der jaren hebben veranderd, ten nadele van Poch.

Volgens Zegveld dateren de laatste verklaringen van de piloten uit 2014. Erna hield dezelfde rechtbank Poch nog ,,drie tot vier jaar vast”. ,,Ze zitten er zelf in, hebben zelf een rol gehad”, aldus de advocaat, die denkt dat de rechtbank met zo’n aangifte de schuld naar iemand anders probeert te schuiven.