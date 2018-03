CIDI: zorgen over antisemitisme op internet

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) maakt zich zorgen over antisemitisme op internet en in de landelijke en lokale politiek. Op internet en via sociale media worden holocaustontkenning en complottheorieën over internationale joodse samenzweringen volgens het CIDI breed verspreid. Dit soort beelden kunnen veranderen in haat en daadwerkelijke verbale of fysieke agressie tegen joden, aldus de organisatie.

,,De grenzen van waar legitieme kritiek op Israël overgaat in antisemitisme worden opgezocht en steeds vaker overschreden”, zegt CIDI-directeur Hanna Luden. Dieptepunt is volgens het CIDI een afbeelding op Facebook van de politieke partij DENK waarin de machtige joodse lobby in het schaduwduister opereert, een verwijzing naar de beruchte antisemitische Protocollen van de Wijzen van Sion. Ook uitspraken over de ‘lange arm van Israël en de joden’ en een WhatsAppgroep waar ‘Marokkaanse joden’ van de PvdA zijn uitgemaakt voor ‘verraders van onze gemeenschap’, zijn onaanvaardbaar, aldus Luden.

Het CIDI heeft in 2017 voor het eerst antisemitische uitingen op internet en in het politieke domein apart geregistreerd. Het gaat om zeven incidenten in het politieke domein en 24 op internet. De werkelijke omvang van het aantal antisemitische uitingen via internet en sociale media is volgens het CIDI veel groter. Dat blijkt volgens het documentatiecentrum onder meer uit de 236 meldingen in 2017 op een door de overheid ingesteld meldpunt, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND).