A28 middag dicht na dodelijk ongeval

Bij Leusden-Zuid is de A28 van Utrecht naar Amersfoort afgesloten. Er is daar een vrachtwagen tegen de pijler van een viaduct gereden. De chauffeur raakte bekneld en is overleden, zo meldt de politie. Volgens de ANWB zal de weg tot 17.00 uur afgesloten zijn.

Op het weggedeelte ontstond een file van ongeveer 5 kilometer met een wachttijd van circa een uur. Het ingesloten verkeer wordt door weginspecteurs langs het incident geleid. Er volgt nog een ongevalsonderzoek en een inspectie van het viaduct. ,,Er moet nog een berging plaatsvinden, schade moet gerepareerd worden en de weg opgeruimd. Daar zijn we naar verwachting nog wel uren mee bezig”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Verkeer richting Amersfoort/Zwolle wordt geadviseerd om te rijden over Hilversum, via de A27 en de A1. Verkeer richting Apeldoorn/Barneveld kan het beste Arnhem volgen, via de A12 en A30.

Als de afsluiting tot diep in de middag duurt, houdt de ANWB richting de avondspits rekening met veel verkeersoverlast in de hele regio Utrecht.