Asperges laten langer op zich wachten door kou

Aspergeliefhebbers die reikhalzend uitkijken naar de nationale opening van het aspergeseizoen op 5 april, zullen niet blij zijn met het huidige weer. Vanwege de kou dit weekend is het de vraag of alle telers op 5 april volop in productie zullen zijn, zegt voorzitter Sjraar Hoeijmakers van aspergecentrum Aceera.

,,De nationale opening op 5 april gaan we halen, maar of iedereen volop in productie is, is de vraag. Maar asperges zullen er zijn’’, zegt Hoeijmakers.

Volgens hem bedraagt de vertraging, afhankelijk van hoe het weer zich herstelt, al snel vijf tot zeven dagen. ,,Het is nu een extreem koud weekend. En de kou is één ding, maar de schrale oostenwind verergert de situatie. Daardoor zal het wat langer duren voordat de asperges zijn volgroeid.’’

De gevolgen voor de consument zijn volgens de voorzitter niet enorm. ,,In het begin zal de prijs wat hoger zijn door een wat magerder aanbod. Maar dat zal zich na vijf tot zeven dagen wel hebben hersteld.’’