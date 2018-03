Vijfde dode bij ernstig ongeval Helmond

Een aanrijding tussen een bestelbus en een vrachtwagen in Helmond heeft een vijfde dode geëist.

Eerder werd al gemeld dat vier inzittenden van de bestelbus om het leven waren gekomen. Bij het ongeval raakten vier mensen zwaargewond, onder wie de vrachtwagenchauffeur. Hij zat bekneld en is door hulpdiensten bevrijd.

Het ongeval vond plaats op het wegdeel van Helmond in de richting van Deurne. De weg is in beide richtingen afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd een andere route te nemen. Volgens de politie is de weg nog tot 21 uur afgesloten.