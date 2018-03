Keukenhof in teken romantiek

De Keukenhof staat dit seizoen in het teken van de romantiek. De opening van het beroemde bloemenpark wordt dinsdag verricht door onder anderen de dichter des Vaderlands Esther Naomi Perquin.

Romantiek en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt de Keukenhof. Het historische park is midden in de Romantiek ontworpen (1857) als siertuin voor Kasteel Keukenhof. Het ging in 1950 open.

De Keukenhof heeft speciaal voor het thema een mozaïek aangelegd waarin 50.000 bollen zijn geplant. Het mozaïek heeft een oppervlakte van 250 vierkante meter. Er zijn bloembollen gebruikt als de tulp, muscari (blauwe druifjes) en crocus.

Het lentepark is geopend van 22 maart tot en met 13 mei. Het seizoen wordt afgesloten met Romantiek in Keukenhof, een festival met klassieke muziek.

Jaarlijks trekt het park ruim 1 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland.