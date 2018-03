‘Familiecultuur’ brandweer kostte miljoenen

De ‘gesloten familiecultuur’ bij de brandweer in Amsterdam heeft geleid tot allerlei onderhandse afspraken die 3,9 miljoen euro hebben gekost. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Brandweerlieden konden bijvoorbeeld al met vroegpensioen (functioneel leeftijdsontslag, FLO) voor ze daar officieel voor in aanmerking kwamen. Afspraken daarover werden niet op papier gezet. De misstanden konden ontstaan door de informele cultuur op de kazernes, waarin een sterk familiegevoel overheerste en weinig ‘nieuw bloed’ binnenkwam, zo staat in het rapport. De zaak kwam aan het rollen door een klokkenluider.

,,We willen af van die heersende cultuur. In de afgelopen tien jaar zijn er dingen gegroeid die niet horen: onregelmatigheden met het leeftijdsontslag en priv├ęgebruik van kazernes. Dat wordt stevig aangepakt door commandant Leen Schaap, die hier speciaal voor is aangesteld”, aldus Bas Eenhoorn, vicevoorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Amstelveen. ,,Het zal niet makkelijk worden, want er is een harde kern van mensen die willen vasthouden aan oude verworvenheden, ook binnen de OR. Maar ik ben er positief over”, zegt Eenhoorn.

Hij verwacht de komende jaren verbetering te zien, onder meer doordat er meer zijinstromers aan het werk gaan bij de brandweer. Ook wordt overgeschakeld op een ‘normaal’ rooster waarbij brandweermensen na een dienst van 8 uur worden afgelost. Nu werken Amsterdamse brandweerlieden nog 24 uur achtereen, om dan enkele dagen vrij te zijn.

Op een kazerne in Amsterdam-West wordt daarmee al een pilot gedraaid die wordt begeleid door oud-politiecommissaris Bernard Welten.