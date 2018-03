GroenLinks wordt veruit de grootste partij in Amsterdam. Dat blijkt uit de exitpoll van Ipsos/NOS. De partij komt uit op elf zetels. Dat waren er zes.

D66 was evenals in Utrecht de grote verliezer in de hoofdstad. De grootste partij in Amsterdam zakt van veertien naar negen zetels.

Forum voor Democratie krijgt volgens de poll twee zetels.