Politie pakt tieners op voor overvallen

De politie heeft vier jongens in de leeftijd van dertien tot en met zestien jaar uit Amsterdam en Purmerend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij meerdere gewapende overvallen.

De vijf overvallen werden in januari en februari gepleegd in Zaandam, Purmerend, Landsmeer en Oostzaan. Bij de gewelddadige overvallen gebruikten de daders vuurwapens en messen. De buit was meestal klein. De meest gewelddadige overval was die op 15 februari op een snackbar in Oostzaan. Daarbij bedreigden twee overvallers niet alleen het personeel met een vuurwapen. Ook klanten, onder wie een kind, moesten op de grond liggen.

De jongens zijn afgelopen week gearresteerd en inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.